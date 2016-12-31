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@Owsled @TwiDubna Народу налетело, видимо не всегда справляется сервер. У нас сейчас нормально пкоазывает
31 дек. 2016 г., 17:17
С наступающим! У нас для вас подарок новогодний - онлайн стройки моста https://t.co/2PXNQH4RSs Совместно с… https://t.co/0TMFci1Yew
31 дек. 2016 г., 16:51
О движении междугородных автобусов № 415 «Дубна – Москва – Дубна» в праздничные дни https://t.co/3CKjOgmgKB #Дубна… https://t.co/AFO2eScKZ4
30 дек. 2016 г., 16:04
01 янв. 2017 г., 9:20
31 дек. 2016 г., 13:15
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31 дек. 2016 г., 11:00
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С верой в процветание Дубны
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