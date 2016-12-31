ГАУ МО «Дубненское информагентство»

Яндекс.Погода

воскресенье, 1 января

пасмурно+1 °C

Погода для смартфонов

Онлайн трансляция

Глава города Вячеслав Мухин поздравил жителей Дубны с Новым годом и Рождеством

Новость дня 31 дек. 2016 г., 10:00

Дубненские госавтоинспекторы 2 января проведут первый в новом году рейд «Нетрезвый водитель»

01 янв. 2017 г., 9:20

Не стало замечательного человека и тренера Григория Александровича Асрияна

31 дек. 2016 г., 13:15

Куда сходить в новогодние праздники в Москве и Подмосковье

31 дек. 2016 г., 13:05

Международная служба вращения Земли сообщает: сегодня 2016-й год продлит «секунда координации»

31 дек. 2016 г., 13:05

Больше новостей

Самое читаемое

Наш мост: от мечты к реальности

23 дек. 2016 г., 12:52

Где провести новогодние каникулы в Дубне: программа праздничных мероприятий

31 дек. 2016 г., 12:10

Внимание, розыск!

26 дек. 2016 г., 10:21

ОЭЗ «Дубна»: 10 значимых событий уходящего года

23 дек. 2016 г., 15:00

Материалы
по рубрикам

Общество
Горячая тема
Наука
Экономика
Образование
Здравоохранение
Городская среда
Закон и порядок
Культура
Спорт

Свежий номер

28.12.2016

Выпуск №52
(.pdf 3,14 МБ)

Интервью
С верой в процветание Дубны

Накануне Нового года в интервью «ВД» глава Дубны Вячеслав Мухин подвел основные итоги и обозначил планы на будущее.
Архив интервью

Новости
Подмосковья

Муниципальные
новости

Опрос

С кем вы будете встречать Новый год?

Архив опросов

Социальная активность

Все права на материалы данного сайта охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При цитировании материалов обязательна ссылка на газету «Вести Дубны». При цитировании электронными ресурсами обязательна гиперссылка на сайт indubnacity.ru.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС 77-66160

Рейтинг@Mail.ru

Портал правительства
Московской области

Наше Подмосковье

Добродел

Услуги